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उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से पुलिस ने बैंक के अधिकृत अधिकारी राजीव बनर्जी, कर्मचारी कविता शर्मा और अन्य बैंककर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।रुद्रपुर निवासी रोहित गर्ग ने शिकायत में आरोप लगाया कि आईसीआईसीआई बैंक की मुरादाबाद शाखा के अधिकृत अधिकारी राजीव बनर्जी और बैंक कर्मचारी कविता शर्मा ने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर उनका मकान हड़पने की साजिश रची।आरोप है कि इसी मकसद से बैंक की ओर से 21 नवंबर 2025 को ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), देहरादून में वाद दायर किया गया। इसके अगले दिन यानी 22 नवंबर 2025 को रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी वाद दायर कर दिया गया।पीड़ित का आरोप है कि बैंक अधिकारियों ने देहरादून के डीआरटी में पहले से विचाराधीन मामले की जानकारी रामपुर के न्यायालय को नहीं दी और यह तथ्य छिपाकर दूसरा वाद दायर किया। रोहित गर्ग ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई।मामले की सुनवाई के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व ने सात अगस्त 2025 को बैंक का वाद खारिज कर दिया था। इसके बावजूद पीड़ित का आरोप है कि बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें और उनके परिवार को लगातार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया।रोहित गर्ग के मुताबिक, उन्होंने 25 जून 2026 को एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। उनका दावा है कि पुलिस जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद अब सिविल लाइंस थाने में बैंक के अधिकृत अधिकारी राजीव बनर्जी, कर्मचारी कविता शर्मा और अन्य बैंककर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, शिकायत पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।