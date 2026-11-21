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अधिवक्ताओं का कहना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को न्याय पाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होने से लोगों को सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सकेगा। न्याय यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर अधिवक्ताओं का स्वागत किया गया। कलक्ट्रेट पहुंचकर अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को प्रमुखता से उठाया।पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के चेयरमैन अनुज शर्मा ने हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को दोहराया। इसके अलावा हाईकोर्ट बैंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संयोजक परवेज आलम ने भी इस दौरान अधिवक्ताओं की मांगो को उठाया। यह न्याय यात्रा दो दिसंबर को दिल्ली पहुंचकर संपन्न होगी। शनिवार को यह यात्रा मेरठ से रामपुर पहुंची थी। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद लोधी, महासचिव मोहम्मद उसमान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू, श्याम लाल, करनैल सिंह, कोषाध्यक्ष संजीव यादव समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।अधिवक्ता के निधन की वजह से तय रूट पर नहीं निकल सकी न्याय यात्रारामपुर। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता शमशुल हसन के निधन की वजह से रामपुर आई न्याय यात्रा तय रूट से नहीं निकाली। न्याय यात्रा सांकेतिक रूप से निकाली गई। यह यात्रा आंबेडकर पार्क से सीधे कचहरी पहुंची,जहां बार सभागार में शोकसभा की गई,जहां अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत को श्रद्धाजंलि दी गई। बाद में यह यात्रा मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई।