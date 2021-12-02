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घटना की जानकारी मिलने पर युवक के परिजन भी गांव पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। करीब 12 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इसके बाद प्रेमी जोड़े ने मंदिर पहुंचकर एक-दूसरे को जीवनसाथी स्वीकार किया और शादी की रस्में पूरी कीं।बताया जाता है कि रामपुर निवासी एक युवक का हसमतगंज गांव की युवती के साथ काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच बातचीत होती थी। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा था। इसी दौरान युवती के परिजनों को दोनों के एक साथ होने की जानकारी हो गई।उन्होंने पड़ोसियों की मदद से युवक को पकड़ लिया और कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट भी की।घटना की जानकारी मिलने पर युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गांव के सम्मानित लोगों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। कई दौर की चर्चा के बाद सहमति बनी कि प्रेमी जोड़े की शादी करा दी जाए।पंचायत के फैसले के बाद दोनों मंदिर पहुंचे, जहां शादी की रस्में पूरी कराई गईं। युवक के पकड़े जाने से लेकर पंचायत और शादी की रस्में पूरी होने तक करीब 12 घंटे का समय लगा। पुलिस ने घटना की जानकारी से इन्कार किया है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है।