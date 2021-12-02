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मोहल्ला रांड निवासी अफसर (40) पुत्र रियासत मुरादाबाद में रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। बृहस्पतिवार रात उनकी नाइट ड्यूटी थी। वह बाइक से ड्यूटी करने मुरादाबाद जा रहे थे। बादली पुल के पास पहुंचने पर डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने डंपर और उसके चालक को रोक लिया। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है।सीओ पंकज पंत ने बताया कि डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। तहरीर मिलने के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।