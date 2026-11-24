विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्तिक पूर्णिमा पर डलमऊ, ऊंचाहार और सरेनी क्षेत्र के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से सड़कों पर वाहनों की भीड़ बढ़ गई। शहर के भीतर और आसपास के मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। फिरोज गांधी चौराहे पर भी वाहन जाम में फंसे रहे।सीओ यातायात विजय शंकर यादव ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए यातायात पुलिस को सभी प्रमुख चौराहों पर तैनात किया गया है। भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। (संवाद)जगतपुर में लगाई गई बैरीकेडिंगरायबरेली। डलमऊ में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है। जगतपुर-डलमऊ मार्ग पर बैंक ऑफ बड़ौदा बाईपास के अंडरपास के पास बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों को डलमऊ की ओर जाने से रोका जा रहा है। डलमऊ गंगा घाट पर रायबरेली समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। जाम और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। डलमऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर तीन दिनों तक रोक रहेगी।