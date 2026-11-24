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खीरों। 16 वर्षीया किशोरी को खेत ले जाकर अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। सोमवार को किशोरी की मां ने युवक के खिलाफ तहरीर दी है। बताया कि 20 नवंबर की रात करीब नौ बजे युवक बेटी को खेत ले गया। वहां उसने किशोरी के साथ अश्लील हरकत की। क्षेत्राधिकारी लालगंज सुजीत राय ने बताया कि किशोरी की मां की तहरीर पर आरोपी अनुज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी की तलाश कराई जा रही है।