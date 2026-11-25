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सहज पाठ की समाप्ति के साथ स्त्री सत्संगत की ओर से 40 दिनों तक चले चिल्ले का समापन हुआ। दोपहर में हजूरी रागी जत्थे के भाई जितेंद्र सिंह रतनपुरी वालों और संगरूर से आए भाई परगट सिंह के जत्थे ने शबद कीर्तन किया। गुरबाणी के गायन से संगत भावविभोर हो गई। सरदार चरनजीत सिंह और प्रीत सिंह ने बताया कि कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी के नाम सिमरन, प्रेम और मानवता के संदेश को याद किया गया। विज्ञापन

कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉ. पीएल पुनिया, बैजनाथ रावत, विधायक सुरेश यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राम सिंह भुल्लन वर्मा, पूर्व एमएलसी राजू यादव समेत कई गणमान्य लोग और गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सहज पाठ की समाप्ति के साथ स्त्री सत्संगत की ओर से 40 दिनों तक चले चिल्ले का समापन हुआ। दोपहर में हजूरी रागी जत्थे के भाई जितेंद्र सिंह रतनपुरी वालों और संगरूर से आए भाई परगट सिंह के जत्थे ने शबद कीर्तन किया। गुरबाणी के गायन से संगत भावविभोर हो गई। सरदार चरनजीत सिंह और प्रीत सिंह ने बताया कि कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव जी के नाम सिमरन, प्रेम और मानवता के संदेश को याद किया गया।कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉ. पीएल पुनिया, बैजनाथ रावत, विधायक सुरेश यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राम सिंह भुल्लन वर्मा, पूर्व एमएलसी राजू यादव समेत कई गणमान्य लोग और गुरुद्वारा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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बाराबंकी। लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मंगलवार को गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। फूलों से सजी पालकी साहिब और रोशनी से जगमगाते गुरुद्वारे में सुबह से देर शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। एसपी रवीना त्यागी ने भी सेवा में हिस्सा लिया।