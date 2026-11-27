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खीरों विकास क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय लोदीपुर की रसोइया सावित्री ने सबसे बेहतर भोजन बनाया। भोजन की गुणवत्ता, स्वाद और पौष्टिकता के आधार पर उन्हें पहला स्थान मिला। दूसरा स्थान रोहनिया विकास क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय धौरहरा की रसोइया मीरा देवी और तीसरा स्थान सतांव विकास क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय कोरिहर की रसोइया रानी ने प्राप्त किया। विजेताओं को सम्मानित करने के साथ सभी प्रतिभागी रसोइयों को प्रमाणपत्र दिए गए।कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। निर्णायक मंडल में स्वास्थ्य विभाग की रिजवाना, जीजीआईसी की संतोष कुमारी पाल, खाद्य सुरक्षा विभाग के उदयराज मौर्या और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अनीता शामिल रहीं। जिला समन्वयक (एमडीएम) विनय कुमार तिवारी ने आभार जताया। संचालन एसएस पांडेय और रेनू शुक्ला ने किया। इस मौके पर शोएब हसन, राम नरेश, संजीव, विशाल सिंह, प्रखर आदि उपस्थित रहे।