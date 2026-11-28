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रायबरेली। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला पोषण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण कार्य को तत्काल पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन, उनके समुचित उपचार और पुनर्स्थापन की स्थिति की भी समीक्षा की। डीएम ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया और पात्र बच्चों को आवश्यक पोषण व स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे होम विजिट की प्रगति की समीक्षा की। डीएम ने कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से गृह भ्रमण करने और पोषण संबंधी सेवाओं की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी, जिला पूर्ति अधिकारी उबैदुर्रहमान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।