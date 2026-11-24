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लालगंज। कस्बे के बेहटा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में सोमवार को सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सभी ने विश्व कल्याण और सर्वमंगल की कामना के के यज्ञ कुंड में आहुतियां दी। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आयोजित यज्ञ में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ कुंड में समिधा और हवन सामग्री अर्पित की। यज्ञ के समापन पर मां गायत्री की आरती उतारी गई। श्रद्धालुओं ने आरती में शामिल होकर मां का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सुरेश कुमार दीक्षित, भूप किशोर, लल्ला गुप्ता मौजूद रहे।