विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने बाल्यकाल में ही पूतना, शकटासुर और तृणावर्त जैसे असुरों का वध कर बुराइयों के विनाश का संदेश दिया। कथा व्यास ने माखन चोरी, मृदभक्षण और यमलार्जुन मोक्ष के प्रसंग भी सुनाए। उन्होंने गोचारण और कालियानाग के दमन की कथा सुनाते हुए कहा कि महारास परमात्मा और जीवात्मा के मिलन का प्रतीक है, जिससे आनंद की अनुभूति होती है।गोवर्धन पूजा के प्रसंग में उन्होंने प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। कहा कि पर्वत, नदियां और वन प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर्वतों का अनियंत्रित खनन और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। इससे विपत्तियां आ सकती हैं। इसके बाद उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और बलराम के अक्रूर के साथ मथुरा जाने तथा कंस वध का प्रसंग सुनाया।इस मौके पर मुख्य यजमान नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता, दीपेंद्र गुप्ता, सुनील सिंह बक्शी, कृष्ण गोपाल बाजपेयी, अंबुज दीक्षित, अखिलेश, अनिमेष और गोलू गुप्ता मौजूद रहे।