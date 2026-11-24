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इस दौरान एसडीएम विवेक राजपूत, नायब तहसीलदार अभय प्रताप सिंह तोमर, बौद्धिक विचार मंच के संरक्षक रतीपाल शुक्ल और वरिष्ठ समाजसेवी अमरेंद्र सिंह चच्चू ने मां गंगा की विधिवत पूजा-अर्चना की। इसके बाद आरती कर दीपदान किया। समिति के सचिव एवं तीर्थ पुरोहित जितेंद्र द्विवेदी ने पूजा संपन्न कराई। इसके साथ ही गोकना घाट पर तीन दिवसीय मेले और पूर्णिमा स्नान की शुरुआत हो गई। गोला घाट और बादशाहपुर घाट पर भी श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे के जयघोष के साथ स्नान शुरू किया।इस मौके पर कोतवाल मनबोध तिवारी, रज्जन मिश्रा, राधेश्याम पाठक, मोहन यादव, चंद्र कुमार दीक्षित, बबलू मिश्रा और सचिन पटेल मौजूद रहे। उधर, सरेनी के गेगासो गंगाघाट पर भी विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। मां संकटा के पुजारी संतोष तिवारी ने बताया कि सोमवार शाम से ही श्रद्धालुओं के गंगाघाट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया।