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बालकों की 100 मीटर दौड़ में ज्ञान सिंह प्रथम, अनुज कुमार द्वितीय और शनि तृतीय रहे। 200 मीटर में ज्ञान सिंह वर्मा, अनुज कुमार और आयुष कुमार ने क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर में अमन सिंह, आदित्य सिंह और दिव्यांश सिंह, जबकि 600 मीटर में सागर, अमन सिंह और अर्पित सिंह क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लंबी कूद में आयुष प्रथम, सागर द्वितीय और शनि तृतीय रहे। गोला फेंक में वीर सिंह प्रथम, स्वास्तिक द्वितीय और रोहित पटेल तृतीय रहे।बालिकाओं की 100 मीटर दौड़ में रीना प्रथम, सीता राजपूत द्वितीय और आकृति तृतीय रहीं। 200 मीटर में रीना यादव, नीतू और सोनम यादव ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर में नीतू प्रथम, आकृति द्वितीय और रीना यादव तृतीय रहीं। 600 मीटर में नीतू, आकृति और सोनम यादव क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। लंबी कूद में सीता राजपूत प्रथम, अनन्या द्विवेदी द्वितीय और आकृति सिंह तृतीय रहीं। गोला फेंक में पूजा प्रथम, पार्वती द्वितीय और अर्पिता तृतीय रहीं। चक्का फेंक में पार्वती प्रथम, आंचल द्वितीय और आराध्या सिंह तृतीय रहीं।बालकों की 100 मीटर दौड़ में अंकित प्रथम, राजन द्वितीय और मोहम्मद तमीम तृतीय रहे। 200 मीटर में राज, अंकित और विवेक ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर में शेखर प्रथम, अमन द्वितीय और विवेक तृतीय रहे। 800 मीटर में शेखर, पीयूष और देव, जबकि 1500 मीटर में शेखर, पीयूष और आदित्य यादव क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। लंबी कूद में राज प्रथम, अजीत कुमार द्वितीय और पीयूष कुमार तृतीय रहे। गोला फेंक में शैलेंद्र सिंह प्रथम, सत्यम सिंह द्वितीय और रुद्र प्रताप सिंह तृतीय रहे। भाला फेंक में कृष सिंह राठौड़ प्रथम, दीप प्रजापति द्वितीय और प्रिंस यादव तृतीय रहे। चक्का फेंक में पीयूष प्रथम, रुद्र प्रताप सिंह द्वितीय और सत्यम सिंह तृतीय रहे।बालिकाओं की 100 मीटर दौड़ में अनामिका प्रथम और राखी द्वितीय रहीं। 200 मीटर में अनामिका प्रथम, राखी द्वितीय और ऊषा तृतीय रहीं। 400 मीटर में अनामिका, नैनसी और रिचा ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। 800 मीटर में काजल सिंह प्रथम, नैनसी द्वितीय और खुशबू तृतीय रहीं। 1500 मीटर में काजल सिंह प्रथम, आंचल द्वितीय और शुभ पटेल तृतीय रहीं। लंबी कूद में रूपा प्रथम, प्रतिमा द्वितीय और पारुल तृतीय रहीं। गोला फेंक में वर्षा प्रथम, विधि शुक्ला द्वितीय और अंशिका तृतीय रहीं। भाला फेंक में वर्षा प्रथम, गरिमा द्वितीय और अदिति तृतीय रहीं। चक्का फेंक में वर्षा प्रथम, विधि शुक्ला द्वितीय और काजल तृतीय रहीं।प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने किया। समापन समारोह में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने पाइप बैंड के साथ आकर्षक मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। वैदिक कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संचालन एथलेटिक्स संघ के सचिव लक्ष्मीकांत शुक्ल ने किया। इस मौके पर अजय सिंह चंदेल, हरिश्चंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, मंजूरुल हक, मो. अनीस, नवनीत आदि मौजूद रहे।