Pratapgarh News: गांवों में शुद्ध पानी की जांच करेंगी महिलाएं
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:10 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:10 PM IST
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जिले में संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सहयोग करेंगी। वह जल जीवन मिशन के तहत गांवों में जाकर पानी के सैंपल लेंगी। उनको जांच के लिए प्रयोगशाला भेजेंगी ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
जिले में 1,241 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में तीन-तीन समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के साथ जल निगम ने दी है।
डिप्टी सीएमओ डॉ. एस हैदर ने बताया कि गांवों में दूषित पेयजल से संचारी रोग फैलते हैं। समय पर पानी की जांच हो जाने से बीमारियों को फैलने से रोका जा सकेगा। इससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और वे संचारी रोगों से बच पाएंगे।
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एक जांच पर मिलेंगे 20 रुपये
हैंडपंप से पानी लेकर जांच करने पर समूह की महिलाओं को 20 रुपये प्रोत्साहन राशि जल निगम की ओर से दी जाएगी। महिलाओं को जांच रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जांच की गुणवत्ता में अगर पानी फेल हो जाता है तो उसे टीबी अस्पताल के बगल बने लैब में भेजा जाएगा। यहां फिर से पानी की जांच होगी।
3723 महिलाओं को मिलेगा रोजगार
पानी गुणवत्ता की जांच के जरिये 3723 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
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जिले में 1,241 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में तीन-तीन समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के साथ जल निगम ने दी है।
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डिप्टी सीएमओ डॉ. एस हैदर ने बताया कि गांवों में दूषित पेयजल से संचारी रोग फैलते हैं। समय पर पानी की जांच हो जाने से बीमारियों को फैलने से रोका जा सकेगा। इससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और वे संचारी रोगों से बच पाएंगे।
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एक जांच पर मिलेंगे 20 रुपये
हैंडपंप से पानी लेकर जांच करने पर समूह की महिलाओं को 20 रुपये प्रोत्साहन राशि जल निगम की ओर से दी जाएगी। महिलाओं को जांच रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जांच की गुणवत्ता में अगर पानी फेल हो जाता है तो उसे टीबी अस्पताल के बगल बने लैब में भेजा जाएगा। यहां फिर से पानी की जांच होगी।
3723 महिलाओं को मिलेगा रोजगार
पानी गुणवत्ता की जांच के जरिये 3723 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।