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जिले में 1,241 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में तीन-तीन समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के साथ जल निगम ने दी है।डिप्टी सीएमओ डॉ. एस हैदर ने बताया कि गांवों में दूषित पेयजल से संचारी रोग फैलते हैं। समय पर पानी की जांच हो जाने से बीमारियों को फैलने से रोका जा सकेगा। इससे ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलेगा और वे संचारी रोगों से बच पाएंगे।एक जांच पर मिलेंगे 20 रुपयेहैंडपंप से पानी लेकर जांच करने पर समूह की महिलाओं को 20 रुपये प्रोत्साहन राशि जल निगम की ओर से दी जाएगी। महिलाओं को जांच रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जांच की गुणवत्ता में अगर पानी फेल हो जाता है तो उसे टीबी अस्पताल के बगल बने लैब में भेजा जाएगा। यहां फिर से पानी की जांच होगी।पानी गुणवत्ता की जांच के जरिये 3723 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।