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भदरी हाउस, सगरा ढलाई, बलीपुर, मीराभवन और चिलबिला समेत प्रमुख बाजारों में फर्नीचर की दुकानों पर दिनभर ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। शादी वाले परिवार घर की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही रिश्तेदारों को उपहार देने के लिए भी फर्नीचर खरीद रहे हैं।कारोबारी सुनील गोयल ने बताया कि डिजाइनर बेड, कॉर्नर सोफा और एल-शेप सोफा ग्राहकों को खासा पसंद आ रहे हैं। कुछ लोगों ने पहले भी पसंदीदा फर्नीचर की बुकिंग कराई थी।कारोबारी रियाज ने बताया कि बाजार में डबल बेड 11 से 40 हजार रुपये और सिंगल बेड 10 से 20 हजार रुपये तक उपलब्ध हैं। सोफा सेट की कीमत 16 से 80 हजार, अलमारी 10 से 25 हजार और डाइनिंग टेबल 20 से 35 हजार रुपये तक है। वहीं, ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार विशेष छूट और आकर्षक ऑफर भी दे रहे हैं।