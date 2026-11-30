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बनवारी लाल यादव (52) ग्राम चौकीदार थे। शनिवार रात वह घर पर बैठे थे। शराब के नशे में पड़ोसी लल्लू प्रसाद यादव ने नाली के विवाद में गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लल्लू और उसके बेटे जयदीप उर्फ साहिल ने कुल्हाड़ी से बनवारी लाल के सिर पर हमला कर लिया।बीच-बचाव में बेटे दिवाकर यादव पर भी कुल्हाड़ी से वार किया। पिता-पुत्र अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मारपीट की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घायल पिता-पुत्र को सीएचसी कुंडा भेजा गया। सिर पर गंभीर चोट होने के कारण दोनों को एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया गया।रविवार भोर करीब पांच बजे इलाज के दौरान ग्राम चौकीदार की मौत हो गई। बेटे दिवाकर यादव की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी लल्लू, उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटे जयदीप उर्फ साहिल को गिरफ्तार किया है। कुल्हाड़ी भी बरामद की है। रविवार को प्रयागराज में पोस्टमार्टम होने के बाद शाम करीब चार बजे शव घर पहुंचा तो घरवाले बिलख पड़े।आरोपियों के दरवाजे पर शव दफनाने की जिदघरवाले ग्राम चौकीदार बनवारी लाल के शव को आरोपियों के घर के दरवाजे पर दफनाने पर अड़े रहे। सीओ लालगंज राजीव द्विवेदी उन्हें समझाते रहे लेकिन रात करीब आठ बजे तक नहीं माने।वहीं, मृतक का बड़ा बेटा पंकज दिल्ली और छोटा बेटा मयंक प्रयागराज से घर पहुंचा। एसआरएन में उपचार के बाद घायल दिवाकर भी घर पहुंचे। सिर पर 17 टांके लगे हैं।मृतक की पत्नी कांति देवी का आरोप है कि घर से महज 50 मीटर की दूरी पर लखपेड़ा चौकी है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाद में छोड़ दिया। कांति देवी ने आरोपियों का घर बुलडोजर से गिराने और चौकी के सिपाही को निलंबित किए जाने की मांग की। वहीं, आरोपी के घर पर ताला लटका है।बनवारी लाल और पड़ोसी लल्लू प्रसाद यादव के बीच नाली को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। लल्लू का बेटा जयदीप उर्फ साहिल इंदौर में रहता है। घर आने पर वह बनवारी लाल से विवाद करता था। वह एक सप्ताह पहले इंदौर से घर लौटा था। शनिवार को नाली के विवाद में ही मारपीट हुई थी।वर्जन-घटना के बाद आरोपी दंपती और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस चौकी के सिपाही पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है। दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। इसी विवाद में मारपीट में चौकीदार की मौत हुई है। - बृजनंदन राय, एएसपी पश्चिमी