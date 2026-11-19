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शुक्रवार से सहालग शुरू होने वाली है। इस दौरान भी जबरदस्त कमाई का अनुमान है। साथ ही त्योहार पर घर से लोग लौट रहे हैं। इस वजह से भी आय में इजाफा होगा। रोडवेज एआरएम सत्य प्रकाश ने बताया कि पिछले साल इस अवधि में रोजाना औसतन नौ लाख रुपये की आय हुई थी। इस बार यह 14 लाख रुपये पहुंच गई है। विज्ञापन

इनसेट --

विवरण पिछले साल इस साल

कुल आय (25 दिन में) 2.25 करोड़ 3.50 करोड़

रोजाना औसत आय औसतन नौ लाख रुपये 14 लाख रुपये शुक्रवार से सहालग शुरू होने वाली है। इस दौरान भी जबरदस्त कमाई का अनुमान है। साथ ही त्योहार पर घर से लोग लौट रहे हैं। इस वजह से भी आय में इजाफा होगा। रोडवेज एआरएम सत्य प्रकाश ने बताया कि पिछले साल इस अवधि में रोजाना औसतन नौ लाख रुपये की आय हुई थी। इस बार यह 14 लाख रुपये पहुंच गई है।इनसेटविवरण पिछले साल इस सालकुल आय (25 दिन में) 2.25 करोड़ 3.50 करोड़रोजाना औसत आय औसतन नौ लाख रुपये 14 लाख रुपये

त्योहारी सीजन में 25 अक्तूबर से 19 नवंबर के बीच परिवहन निगम ने करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये कमाए हैं। निगम ने रोजाना औसतन 14 लाख रुपये की कमाई की है। वहीं, दिवाली और छठ पर बसें ठसाठस रहीं। इसका लाभ भी निगम को मिला।