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राम मंदिर निर्माण के लिए 500 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गईं। जब 40 प्रतिशत सनातनी एक हुए तब मंदिर बनकर तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि जब शत प्रतिशत सनातनी एक हो जाएंगे तो विश्व में डंका बजेगा। भगवान राम का जयकारा लगाते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि यह जयकारा पाकिस्तान तक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू भी कथा सुन रहे हैं। विज्ञापन

राजा भैया को मुख्यमंत्री बनाने की मांग

कथास्थल पहुंचे राजा भैया के समर्थकों ने होर्डिंग लहराते हुए मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। राजा भैया और योगी आदित्यनाथ को लेकर समर्थकों में उत्साह रहा। राम मंदिर निर्माण के लिए 500 से अधिक लड़ाइयां लड़ी गईं। जब 40 प्रतिशत सनातनी एक हुए तब मंदिर बनकर तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि जब शत प्रतिशत सनातनी एक हो जाएंगे तो विश्व में डंका बजेगा। भगवान राम का जयकारा लगाते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि यह जयकारा पाकिस्तान तक जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू भी कथा सुन रहे हैं।राजा भैया को मुख्यमंत्री बनाने की मांगकथास्थल पहुंचे राजा भैया के समर्थकों ने होर्डिंग लहराते हुए मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। राजा भैया और योगी आदित्यनाथ को लेकर समर्थकों में उत्साह रहा।

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कथा मंच से राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर तोड़ा गया था तो उस समय भारत में सनातनियों की संख्या 20 से 25 करोड़ थी। लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने मंदिर को गिराकर मस्जिद बना दिया। इसका कारण एक ही था कि हम लोग चुपचाप बैठे रहे और देखते रहे।