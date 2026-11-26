कांग्रेस को कम सीटें देने का सवाल नहीं, भाजपा को हटाना है : शिवपाल
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 26 Nov 2026 01:28 AM IST
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सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों (सपा-कांग्रेस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार-विमर्श कर रहे हैं। कांग्रेस को कम सीटें देने का सवाल नहीं है। जीतने का है। भाजपा को हराने का है। 2027 में भाजपा को हटाना है। यह बातें बुधवार को प्रतापगढ़ पहुंचे एक निजी कार्यक्रम के दौरान सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कही।
उन्होंने कहा कि गठबंधन की सभी सीटों पर जीत हो, इस पर मंथन चल रहा है। जल्द ही विधानसभा के सभी सीटों पर सहमति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा गठबंधन बड़े पैमाने पर है। बड़ी जीत भी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कमजोर हो चुके हैं। हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बजट विकास के लिए होता है। वह जनता का पैसा है लेकिन विकास नहीं किया गया। उसका सिर्फ बंदरबांट हुआ है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एआईएमआईएम-आजाद समाज पार्टी) पर कहा कि इसका कोई असर पार्टी पर नहीं दिखेगा। इस मौके पर डाॅ. विनोद पांडेय, सपा महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, डॉ. महेंद्र दुबे, मनीष पाल, वकार अहमद आदि मौजूद रहे।
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बागेश्वर बहुत महंगे, हमारे यहां बहुत सस्ते हैं आचार्य...
शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भागवत कथा के जो आचार्य होते हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहां भी बहुत कथाएं होती हैं। बस इतना है कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री तो बहुत महंगे हैं। हमारे यहां बहुत सस्ते हैं आचार्य है। उन्होंने कहा कि हम इनका विरोध नहीं कर रहीं हैं। अब तो ये आपस में ही लड़ गए हैं।
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उन्होंने कहा कि गठबंधन की सभी सीटों पर जीत हो, इस पर मंथन चल रहा है। जल्द ही विधानसभा के सभी सीटों पर सहमति बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा गठबंधन बड़े पैमाने पर है। बड़ी जीत भी मिलेगी।
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उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कमजोर हो चुके हैं। हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि बजट विकास के लिए होता है। वह जनता का पैसा है लेकिन विकास नहीं किया गया। उसका सिर्फ बंदरबांट हुआ है। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एआईएमआईएम-आजाद समाज पार्टी) पर कहा कि इसका कोई असर पार्टी पर नहीं दिखेगा। इस मौके पर डाॅ. विनोद पांडेय, सपा महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी, डॉ. महेंद्र दुबे, मनीष पाल, वकार अहमद आदि मौजूद रहे।
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बागेश्वर बहुत महंगे, हमारे यहां बहुत सस्ते हैं आचार्य...
शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भागवत कथा के जो आचार्य होते हैं, हम सभी उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहां भी बहुत कथाएं होती हैं। बस इतना है कि आचार्य धीरेंद्र शास्त्री तो बहुत महंगे हैं। हमारे यहां बहुत सस्ते हैं आचार्य है। उन्होंने कहा कि हम इनका विरोध नहीं कर रहीं हैं। अब तो ये आपस में ही लड़ गए हैं।