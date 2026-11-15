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Pratapgarh News: प्रयागराज के जमींदार का घोड़ा अव्वल

Sun, 15 Nov 2026 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:20 PM IST
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The horse belonging to the landlord of Prayagraj is the best.
रानीगंज के बुढ़ौरा में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते घुड़सवार। संवाद
रानीगंज के बुढ़ौरा कुंभावपुर में रविवार को वाजिद अली उर्फ कुड्डी दादा की स्मृति में पारंपरिक घोड़ा रेस हुई। प्रतियोगिता में 17 घोड़ों ने हिस्सा लिया। शुभारंभ पूर्व प्रधान रिजवान अहमद ने किया। प्रयागराज के जमींदार के घोड़े ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतापगढ़ के हरिकापुर निवासी शाहिद अली का घोड़ा दूसरे और जिले के दीवानगंज निवासी मेंटल खान का घोड़ा तीसरे स्थान पर रहा।
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प्रतियोगिता का विशेष आकर्षण 13 वर्षीय बाल घुड़सवार तूफानी रहा। पूर्व विधायक धीरज ओझा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर रिजवान अहमद, अमीरुल्ला हाफिज, रुस्तम, आशीष सिंह मौजूद रहे।
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