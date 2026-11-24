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रामकोला निवासी रानी ने कोतवाली में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसके पति मनोहर बनवासी (38) को चरैया गांव निवासी दो सगे भाई नौ नवंबर को घर से बुलाकर ले गए। 16 नवंबर को घर आकर उन लोगों ने बताया कि तुम्हारा पति घायल अवस्था में सीएचसी में पड़ा है। पति को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज भेजा गया।हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया। प्रयागराज में इलाज के दौरान 21 नवंबर की रात में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार की सुबह परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पट्टी, आसपुर देवसरा, कंधई थाने की पुलिस के साथ सीओ प्रदीप सिंह मौके पर पहुंचे।परिजनों को समझाने का प्रयास करने लगे लेकिन परिजन दोनों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। सीओ प्राथमिकी दर्ज करने का आश्वासन दिया।वर्जन-युवक वरीक्षा कार्यक्रम में शामिल होने सुजानगंज गया था। सुजानगंज थानाध्यक्ष को तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। - प्रदीप सिंह, सीओ पट्टी