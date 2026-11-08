Pratapgarh News: 13 करोड़ से संडवा चंद्रिका मार्ग का मरम्मतीकरण, दिसंबर से शुरू होगा काम

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आंबेडकर चौराहा से संडवा चंद्रिका की दूरी करीब 20 किमी है। यह मार्ग लंबे समय से जर्जर चल रहा है। जगह-जगह गड्ढे होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। विज्ञापन

हल्की बारिश में ही सड़कों पर जलभराव हो जाता है। संकरा मार्ग होने से जाम की समस्या से भी लोगों को परेशानी होती है। अधीक्षण अभियंता एसके गौतम ने बताया कि मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद दिसंबर से सड़क मरम्मतीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आंबेडकर चौराहा से संडवा चंद्रिका की दूरी करीब 20 किमी है। यह मार्ग लंबे समय से जर्जर चल रहा है। जगह-जगह गड्ढे होने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है।हल्की बारिश में ही सड़कों पर जलभराव हो जाता है। संकरा मार्ग होने से जाम की समस्या से भी लोगों को परेशानी होती है। अधीक्षण अभियंता एसके गौतम ने बताया कि मार्ग चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद दिसंबर से सड़क मरम्मतीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

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शहर के आंबेडकर चौराहे से संडवा चंद्रिका मार्ग को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग का 13 करोड़ रुपये से मरम्मतीकरण होगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने तैयारियां शुरू कर दी है। सर्वे का कार्य किया जा रहा है। दिसंबर से मरम्मतीकरण का काम शुरू होगा।