विज्ञापन



एआरएम सत्य प्रकाश ने बताया कि चालक बिना विजिबिलिटी के बस आगे नहीं बढ़ाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। परिचालकों को भी यात्रियों को समझाने के लिए कहा गया है। रोडवेज अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि कोहरे में सफर के दौरान धैर्य बनाए रखें। चालकों पर दबाव न बनाएं।

विज्ञापन

शासन के आदेश के बाद परिवहन निगम ने चालकों-परिचालकों को कोहरे में बसें खड़ी करने के निर्देश दिए हैं। शासन के आदेश पर घने कोहरे में पेट्रोल पंप और सड़क किनारे स्थित ढाबे पर बस रोकने के लिए चालकों और परिचालकों को कहा गया है। साथ ही रोडवेज बसों में रेडियम और फॉग लाइट लगवाने के भी निर्देश हैं।