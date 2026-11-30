विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीएम आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत एक अप्रैल 2016 से हुई। विभाग का दावा है कि शुभारंभ से अब तक 1,58,648 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया। अब तक 1,40,434 आवेदनों को स्वीकृति दी गई। वहीं, 1,32,663 भवन बनने का दावा है।वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2018-19 में हुई। शुभारंभ के बाद अब तक 11,536 का लक्ष्य विकास विभाग को दिया गया। विभाग का दावा है कि सभी आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है। 9031 आवास भवन बनकर तैयार भी हो चुके हैं।आंकड़ों से इतर इसी बारिश में 100 से अधिक मकान गिरे हैं। सैकड़ों जर्जर हालत में हैं। जिनके मकान गिरे हैं। उनके रहने का कोई ठौर नहीं है। वह जैसे-तैसे गुजारा कर रहे हैं। आवास योजना के तहत मकान भी मयस्सर नहीं हुआ।प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई। नगरीय विकास अभिकरण विभाग को वर्ष 2024 से 2029 तक पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ देना है। विभाग का दावा है कि अब तक 1,01,646 आवेदन मिले। जांच में 43,741 आवेदन पात्र मिले। लंबित आवेदनों की संख्या 38,541 है। 22,996 आवेदनों की जांच रिपोर्ट आवास स्वीकृति के लिए निदेशक को भेजी जा चुकी है।बीते छह अगस्त की रात तेज बारिश में जर्जर मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई थी। परिवार में इकलौते बचे अमन को आज तक छत नसीब नहीं हुई। उन्हें नौकरी के नाम पर झाड़ू-पोछा लगाने का काम दिया जा रहा था।वर्जन0 बारिश में कच्चा मकान गिर गया लेकिन अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। रानीगंज तहसील से कोई त्वरित आर्थिक मदद भी नहीं मिली। - राजरानी, पूरे बसहूबारिश में कच्चा मकान भरभराकर गिर गया था। किसी तरह पन्नी तानकर रह रहे हैं। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया लेकिन लाभ नहीं मिला। - अब्दुल मतीन, सरखेलपुरवर्जन-आवास के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों की ब्लॉक कार्यालय से लेकर विकास भवन तक जांच की जाती है। पात्र व्यक्तियों के नाम ही सूची में शामिल किए जाते हैं। बारिश में ढहे आवासों को भी चिह्नित किया जा रहा है। सूची में पीड़ित परिवारों का नाम शामिल कर शासन को भेजा जाएगा। - डॉ. राम मोहन मीना, सीडीओ