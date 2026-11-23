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घर पर रहकर किसानी करने वाले शिवराम की शादी करीब 15 साल पहले रूपा के साथ हुई थी। बहन संगीता का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार सुबह पांच बजे शिवराम दर्द से कराह रहा था। यह देख बहन समेत अन्य लोग आ गए। हालत गंभीर देख उसे सीएचसी मानधाता ले गए। वहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।सुबह मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रूपा पति की मौत से बेसुध है। उसने कुछ भी बोलने से इन्कार किया है। मृतक की दो बेटियां आकांक्षा (14) और नैंसी (11) हैं। आठ वर्षीय एक बेटा गोलू है।बहन संगीता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि भैया और भाभी में विवाद चल रहा है। भैया के ससुर ने घर बुलाया था। पुराने विवाद में भाई को पीटकर अधमरा कर दिया गया और मौत हो गई। संगीता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।वर्जन-शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक की बहन ने तहरीर दी है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। - मनोज रघुवंशी, सीओ सदर