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राजमार्ग पर जाम के चलते इससे जुड़े संपर्क मार्गों पर भी वाहनों की कतार देखी गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की टीमें वाहनों को निकालने में जुटी रहीं।

इधर, रानीगंज में भी शाम करीब साढ़े सात बजे लखनऊ- वाराणसी राजमार्ग पर लोग जाम में जूझते नजर आए। वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पट्टी- जामताली मार्ग पर भी वाहनों का दबाव बना रहा। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस की टीम को करीब 45 मिनट तक आवागमन बहाल कराने में मशक्कत करनी पड़ी। सीओ प्रशांत राज ने बताया कि चौराहे पर पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, ताकि हाईवे पर जाम की समस्या न होने पाए।

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सहालग के दिनों में सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ते ही जाम की स्थिति उत्पन्न हो लगी है। बुधवार को दिनभर शहर में रुक- रुक कर जाम लगता रहा। शहर के प्रयागराज- अयोध्या राजमार्ग पर दोपहर में रुक- रुक जाम लगता रहा।