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सुबह शुरू हुई कबड्डी प्रतियोगिता के फाइनल में पूरे अंती की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तेजगढ़ को 17-12 से शिकस्त दी। वहीं, वॉलीबॉल के फाइनल में गड़वारीपुर और रायबरेली के बीच तीन सेट का रोमांचक मुकाबला हुआ। इसमें गड़वारीपुर की टीम ने 2-1 से जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका लालजी त्रिपाठी, लालमणि सिंह, विनोद यादव और नियाज अहमद ने निभाई। समापन समारोह में पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह यादव ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। इस मौके पर अनूप पांडेय, रमेश यादव, दिनेश यादव, पारस नाथ यादव, सुनील यादव और राम किशुन सरोज समेत अन्य लोग मौजूद रहे।