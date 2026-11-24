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अंजली ने बताया कि नौ साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी। वह अंदर से एकदम टूट चुकी थीं। बेटियों की जिम्मेदारी सिर पर थी। उन्होंने खुद को संभाला। बेटियों की परवरिश के लिए कॉस्मेटिक की दुकान खोली।उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से मिले 15 हजार रुपये से कॉस्मेटिक दुकान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री पटरी दुकानदार स्वरोजगार योजना से मिली मदद उनके लिए सहारा बन गई। आज उसी दुकान से वह घर का किराया दे रही हैं। परिवार चला रही हैं और अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा रही हैं।अंजली ने कहा कि पति के जाने के बाद लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बेटियों के लिए जीना था। आज बेटियां ही उनकी ताकत हैं। उनकी बड़ी बेटी अंशिका एमएससी और छोटी बेटी अक्षरा बीबीए की पढ़ाई कर रही है।