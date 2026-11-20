Pratapgarh News: गांवों में दुरुस्त होंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, बनेंगे 39 नए एएनएम सेंटर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:09 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:09 PM IST
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गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए जिले में 39 नए एएनएम सेंटर बनाने की अनुमति शासन से मिली है। दिसंबर से एएनएम सेंटर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जिला पंचायत की ओर से दिसंबर 2027 तक भवनों को तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करना होगा। एएनएम सेंटर के निर्माण में 15.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जनवरी 2028 से इन भवनों में स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी।
सेंटर में एक एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) की तैनाती होगी। सीएचसी अधीक्षक की निगरानी में मरीजों का इलाज होगा। प्रसव पीड़िताओं को भर्ती कर नॉर्मल प्रसव कराने की 24 घंटे सुविधा रहेगी। गर्भवती महिलाओं और नवजात को टीकाकरण की सुविधा भी होगी।
पांच हजार की आबादी वाले गांव में बन रहा सेंटर
डीपीएम डॉ. रंजीत यादव ने बताया कि 39 एएनएम सेंटर के निर्माण की मंजूरी शासन से मिली है। ये एएनएम सेंटर उन जगहों या गांवों में बनाए जा रहे हैं, जिनकी आबादी करीब पांच हजार है। तीन किमी के दायरे में सीएचसी-पीएचसी या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं है।
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उन्होंने बताया कि जमीन चिह्नित कर जिला पंचायत को दस्तावेज दे दिए गए हैं। दिसंबर से सभी भवनों का निर्माण शुरू होगा। दिसंबर 2027 तक भवन तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने का समय सीमा तय की गई है।
एएनएम सेंटर में रहेंगी ये सुविधाएं
- 24 घंटे सुविधा के लिए एएनएम आवास।
- प्रसव पीड़िताओं को भर्ती कर नार्मल प्रसव कराने के लिए लेबर रूम, दो बेड का वार्ड, शौचालय और पेयजल की सुविधा।
मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं
- टीकाकरण, प्रसव, परिवार कल्याण और जागरूकता।
- ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, डेंगू, एचआईवी, सिफलिस, हेपेटाइटिस, लिवर फंक्शन टेस्ट।
- ब्लड प्रेशर, शुगर और हाइपरटेंशन की जांच।
- क्षयरोग और कुष्ठ रोग की जांच और स्क्रीनिंग।
- गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच।
- शिशु और किशोरों की स्वास्थ्य जांच।
वर्जन
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जमीन चिह्नित कर ली गई है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। दिसंबर 2027 तक भवन बनकर तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। एएनएम सेंटर से गर्भवती महिलाओं को सुविधा होगी। जांच और नार्मल प्रसव भी सेंटर पर होंगे।
- डॉ. एस हैदर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी।
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सेंटर में एक एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) की तैनाती होगी। सीएचसी अधीक्षक की निगरानी में मरीजों का इलाज होगा। प्रसव पीड़िताओं को भर्ती कर नॉर्मल प्रसव कराने की 24 घंटे सुविधा रहेगी। गर्भवती महिलाओं और नवजात को टीकाकरण की सुविधा भी होगी।
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पांच हजार की आबादी वाले गांव में बन रहा सेंटर
डीपीएम डॉ. रंजीत यादव ने बताया कि 39 एएनएम सेंटर के निर्माण की मंजूरी शासन से मिली है। ये एएनएम सेंटर उन जगहों या गांवों में बनाए जा रहे हैं, जिनकी आबादी करीब पांच हजार है। तीन किमी के दायरे में सीएचसी-पीएचसी या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं है।
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उन्होंने बताया कि जमीन चिह्नित कर जिला पंचायत को दस्तावेज दे दिए गए हैं। दिसंबर से सभी भवनों का निर्माण शुरू होगा। दिसंबर 2027 तक भवन तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर करने का समय सीमा तय की गई है।
एएनएम सेंटर में रहेंगी ये सुविधाएं
- 24 घंटे सुविधा के लिए एएनएम आवास।
- प्रसव पीड़िताओं को भर्ती कर नार्मल प्रसव कराने के लिए लेबर रूम, दो बेड का वार्ड, शौचालय और पेयजल की सुविधा।
मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं
- टीकाकरण, प्रसव, परिवार कल्याण और जागरूकता।
- ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, मलेरिया, डेंगू, एचआईवी, सिफलिस, हेपेटाइटिस, लिवर फंक्शन टेस्ट।
- ब्लड प्रेशर, शुगर और हाइपरटेंशन की जांच।
- क्षयरोग और कुष्ठ रोग की जांच और स्क्रीनिंग।
- गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच।
- शिशु और किशोरों की स्वास्थ्य जांच।
वर्जन
जमीन चिह्नित कर ली गई है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। दिसंबर 2027 तक भवन बनकर तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। एएनएम सेंटर से गर्भवती महिलाओं को सुविधा होगी। जांच और नार्मल प्रसव भी सेंटर पर होंगे।
- डॉ. एस हैदर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी।