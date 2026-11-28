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ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले करीब 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने व सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें आर्थिक और सेवा संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।जिला संयोजक रविसेन सिंह ने कहा कि मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए। भुगतान के लिए अलग बजट की व्यवस्था हो। कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज, एचआर पॉलिसी और जॉब चार्ट में ग्राम विकास विभाग के सभी कार्य शामिल कर पदनाम ग्राम विकास सहायक किया जाए। इस दौरान अनिल यादव, कृष्णा मिश्रा, संजय यादव, सुनील सिंह, कल्पना, अश्वनी त्रिपाठी, विक्रम सिंह, अरविंद पाल मौजूद रहे।