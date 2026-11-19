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बुधवार को पट्टी के विद्युत उपकेंद्र उड़ैयाडीह जेई जयराज राजपूत अपनी टीम के साथ बकायेदार उपभोक्ताओं से राजस्व वसूली के लिए सरखेलपुर गांव गए थे। गांव में ही कैंप लगाया गया था।जेई जयराज राजपूत के अनुसार कैंप के दौरान लाइनमैन राजकेश्वर यादव व अन्य कर्मियों की ओर से वसूली और बकायेदारों का कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही थी।इसी दौरान 52 हजार रुपये के बकायेदार मो. हदीश खां का कनेक्शन काट दिया गया। इसी बात को लेकर मो. हदीश खां के बेटे फरमान खां ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। जबरन कनेक्शन जुड़वाया और मारपीट की।जेई सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी हाथापाई का प्रयास किया गया। जेई की तहरीर पर दिलीपपुर पुलिस ने बुधवार की देर रात फरमान व अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। क्षेत्राधिकारी पट्टी प्रदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।