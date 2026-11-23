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नवंबर माह का तीसरा सप्ताह चल रहा है। सुबह-शाम सर्दी का अहसास होने लगा है। धुंध का असर भी दिख रहा है। बादलों ने तापमान और गिरा दिया है। रात में लोग गर्म कपड़े में देखे जा रहे हैं।वहीं, रविवार को मौसम के बदलाव से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। रानीगंज के थरिया गांव के किसान शेष बहादुर सिंह, हरिश्चंद्र शुक्ल ने बताया कि बारिश होगी तो गेहूं, चना, मटर, आलू की फसल को नुकसान होगा।पट्टी ब्लॉक के परसनी निवासी नरेंद्र सिंह, मनैता के नागेंद्र सिंह ने बताया कि रिमझिम बारिश फसलाें के असरदार होगी। तेज बारिश नुकसान पहुंचाएगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक देशराज मीना ने बताया कि अधिकतम तापमान 29.5 व न्यूनतम तापमान 19.0 दर्ज किया गया। पुरवा हवाएं सक्रिय रही।कृषि विज्ञान केंद्र कालाकांकर के वैज्ञानिक डॉ. अवधेश कुमार ने बताया कि 48 लाख हेक्टेयर गेहूं बुआई लक्ष्य के सापेक्ष 96 हजार हेक्टेयर बुआई हो सकी है। हल्की बारिश फायदेमंद है लेकिन तेज बारिश से नुकसान होगा।