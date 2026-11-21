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कपड़ा व्यापारी गुरुमीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार से शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो गया है। लहंगा, साड़ी और सूट की मांग में तेजी आई है। वेस्टर्न और जोधपुरी सूट पसंद किए जा रहे हैं। दुकान पर ये तीन से पांच हजार रुपये में उपलब्ध हैं।सराफा कारोबारी प्रहलाद खंडेलवाल ने बताया कि सोने-चांदी की कीमतों में कमी आने से आभूषणों की खरीदारी बढ़ी है। शनिवार को सोना 1.27 लाख रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी 1.53 लाख रुपये प्रति किग्रा रही। लोगों ने गहनों के ऑर्डर दिए। हल्के के साथ वजनी आभूषणों की भी खरीदारी रही।बर्तन व्यापारी दिनेश सिंह के मुताबिक, शादी के लिए बर्तन सेट और गिफ्ट आइटम खूब खरीदे जा रहे हैं। आकर्षक डिजाइन के बर्तन को लोग तरजीह दे रहे हैं। शहर की रेनू सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को शादी है। ऐसे में कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक की खरीदारी पूरी कर ली है।रागिनी सिंह ने कहा कि शादी के लिए गिफ्ट और सजावट का सामान आसानी से मिल रहा है। वहीं, रानीगंज के थरिया निवासी संजय मिश्रा ने बताया कि उनके घर में भाई की शादी है। बाजार से खरीदारी की।