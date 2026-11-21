Pratapgarh News: कार ने बाइक में पीछे से मारी टक्कर, रेलकर्मी की जान गई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 10:54 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 10:54 PM IST
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कौशाम्बी से ड्यूटी कर शुक्रवार रात करीब साढ़े 10 बजे बाइक से घर लौट रहे रेल ट्रैकमैन को मानिकपुर के तिवारीपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में रेलकर्मी घायल हो गए। कुंडा सीएचसी में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, कार सवार मौके से भाग निकला।
कुंडा के मौली (बड़ी चकिया) निवासी सत्यदेव यादव (20) कौशाम्बी में ट्रैकमैन के पद पर तैनात थे। शुक्रवार रात वह बाइक से घर लौट रहे थे। तिवारीपुर के पास हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां अनीता देवी बिलख पड़ीं। उन्होंने बताया कि बेटे की शादी नहीं हुई थी। वह घर का कमाऊ बेटा था। छोटे भाई भास्कर यादव (17) का भी रो-रोकर बुरा हाल है। मां ने बताया कि एक वर्ष पूर्व रेल दुर्घटना में पति की मौत के बाद बेटे को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिली थी।
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मां की तहरीर पर पुलिस ने जुड़वानी का पुरवा, रहवई निवासी कार चालक रणवीर यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानिकपुर थाना प्रभारी पंकज राय ने बताया कि मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है।
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कुंडा के मौली (बड़ी चकिया) निवासी सत्यदेव यादव (20) कौशाम्बी में ट्रैकमैन के पद पर तैनात थे। शुक्रवार रात वह बाइक से घर लौट रहे थे। तिवारीपुर के पास हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
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बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां अनीता देवी बिलख पड़ीं। उन्होंने बताया कि बेटे की शादी नहीं हुई थी। वह घर का कमाऊ बेटा था। छोटे भाई भास्कर यादव (17) का भी रो-रोकर बुरा हाल है। मां ने बताया कि एक वर्ष पूर्व रेल दुर्घटना में पति की मौत के बाद बेटे को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिली थी।
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मां की तहरीर पर पुलिस ने जुड़वानी का पुरवा, रहवई निवासी कार चालक रणवीर यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानिकपुर थाना प्रभारी पंकज राय ने बताया कि मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है।