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कुंडा के मौली (बड़ी चकिया) निवासी सत्यदेव यादव (20) कौशाम्बी में ट्रैकमैन के पद पर तैनात थे। शुक्रवार रात वह बाइक से घर लौट रहे थे। तिवारीपुर के पास हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई।बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां अनीता देवी बिलख पड़ीं। उन्होंने बताया कि बेटे की शादी नहीं हुई थी। वह घर का कमाऊ बेटा था। छोटे भाई भास्कर यादव (17) का भी रो-रोकर बुरा हाल है। मां ने बताया कि एक वर्ष पूर्व रेल दुर्घटना में पति की मौत के बाद बेटे को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिली थी।मां की तहरीर पर पुलिस ने जुड़वानी का पुरवा, रहवई निवासी कार चालक रणवीर यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानिकपुर थाना प्रभारी पंकज राय ने बताया कि मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है।