Pratapgarh News: झाड़ी में मिला शव, सिर और आंख में चोट के निशान, हत्या का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:20 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
पुलिस चौकी कटरा गुलाब सिंह के पास बृहस्पतिवार सुबह साढ़े छह बजे प्रयागराज-जेठवारा मार्ग के किनारे स्थित मेडिकल स्टोर के सामने झाड़ी में युवक का खून से लथपथ शव मिला। सिर और आंख पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव की पहचान सराय भूपति वार्ड निवासी पप्पू सरोज (35) पुत्र छेदीलाल के रूप में की।
भाई विजय सरोज ने कहा कि पप्पू बुधवार रात घर से निकला था। इसके बाद नहीं लौटा। रातभर खोजबीन की गई। बृहस्पतिवार को पुलिस के माध्यम से सूचना मिली। भाई ने पुरानी रंजिश में सुनियोजित तरीके से पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाते हुए पड़ोसी कुसुम देवी पत्नी राम जतन सरोज और बेटे रोहित सरोज, विकास सरोज, सत्यम सरोज समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
जेठवारा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ मनोज रघुवंशी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी तलाश में टीम लगाई गई है। दबिश दी जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
भाई विजय सरोज ने कहा कि पप्पू बुधवार रात घर से निकला था। इसके बाद नहीं लौटा। रातभर खोजबीन की गई। बृहस्पतिवार को पुलिस के माध्यम से सूचना मिली। भाई ने पुरानी रंजिश में सुनियोजित तरीके से पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाते हुए पड़ोसी कुसुम देवी पत्नी राम जतन सरोज और बेटे रोहित सरोज, विकास सरोज, सत्यम सरोज समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन
जेठवारा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ मनोज रघुवंशी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी तलाश में टीम लगाई गई है। दबिश दी जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।
विज्ञापन