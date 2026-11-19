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भाई विजय सरोज ने कहा कि पप्पू बुधवार रात घर से निकला था। इसके बाद नहीं लौटा। रातभर खोजबीन की गई। बृहस्पतिवार को पुलिस के माध्यम से सूचना मिली। भाई ने पुरानी रंजिश में सुनियोजित तरीके से पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाते हुए पड़ोसी कुसुम देवी पत्नी राम जतन सरोज और बेटे रोहित सरोज, विकास सरोज, सत्यम सरोज समेत पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।जेठवारा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ मनोज रघुवंशी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनकी तलाश में टीम लगाई गई है। दबिश दी जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट में मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।