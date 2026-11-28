Pratapgarh News: तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने औतम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:41 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:41 PM IST
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दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ। औतम गिरि को अध्यक्ष और सुशील यादव को महामंत्री चुना गया। विजय सरोज और जितेंद्र मिश्र उपाध्यक्ष, पवन कुमार कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस अवसर पर कर्मचारियों ने संगठन की एकजुटता, आपसी समन्वय और कर्मचारी हितों के संरक्षण को लेकर विश्वास जताया।
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