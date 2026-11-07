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Pratapgarh News: ठेकेदार के मकान से 40 लाख के जेवर चोरी का आरोप

Sat, 07 Nov 2026 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:27 PM IST
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Allegation of theft of jewelery worth 40 lakh from a contractor's house
स्थानीय थाना क्षेत्र के पीरुपुर निवासी फतेह बहादुर सिंह के मकान से जेवरात चोरी हो गई। पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि ठेकेदार फतेह बहादुर अपने परिवार के साथ सूरत में रहते हैं। पैतृक घर पर ताला बंद है। शुक्रवार की रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर 40 लाख रुपये के जेवरात और घरेलू सामान उठा ले गए। सुबह भाई संत बहादुर सिंह के परिजनों ने घर का ताला टूटा देख जानकारी दी। पुलिस वहां पहुंचकर परिवार के लोगों से पूछताछ की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य इक्ट्ठा किए। लालगंज सीओ राजीव द्विवेदी ने बताया कि मकान मालिक से फोन पर बात हुई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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