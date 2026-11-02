फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   After getting your eyes examined at the medical college obtain your prescription and have your glasses made at a shop in the market

Pratapgarh News: मेडिकल कॉलेज में आंख जांच के बाद नंबर ले जाएं, चश्मा बाजार में बनवाएं

Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Mon, 02 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
After getting your eyes examined at the medical college obtain your prescription and have your glasses made at a shop in the market
मेडिकल कॉलेज में मरीज की आंखों की जांच करते चिकित्सक। संवाद - फोटो : टूंडला में अहोई अष्टमी पर बच्चों को तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना करते माताएं संवाद
मेडिकल कॉलेज में नेत्र परीक्षण अधिकारी तैनात हैं, लेकिन चश्मा बनाने के उपकरण नहीं हैं। डॉक्टर आंखों की जांच करते हैं और नेत्र परीक्षण अधिकारी जांच कर चश्मा नंबर की पर्ची थमा देते हैं। मरीज को निजी दुकानों से चश्मा बनवाना पड़ता है।
विज्ञापन

बाजार में एक चश्मे के लिए 500 से 800 रुपये तक लिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के पास चश्मा बनाने वाली एक भी मशीनें नहीं हैं। ऐसे में लोग जांच और इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। औसतन प्रतिदिन डेढ़ सौ मरीजों के आंखों की जांच होती है।
विज्ञापन

लगभग सौ मरीजों को चश्मा नंबर की पर्ची थमा दी जाती है। मेडिकल कॉलेज में चश्मा बनाने में प्रयोग होने वाली एक भी मशीनें नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज नेत्र चिकित्सक डॉ. विवेक त्रिपाठी ने बताया कि 40 की आयु पूरी होने के बाद हर एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल चलाने से भी आंखों की रोशनी कम होने की समस्या बढ़ रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन मशीनों की जरूरत
-ऑटोमैटिक लेंस एडर / लेंस कटिंग मशीन
-लेंसमीटर / न्यूट्रलाइज़र
-फ्रेम हीटर, टंबलिंग और पॉलिशिंग मशीन
-सीएनसी मिलिंग और लेजर मशीन

उम्र के साथ दूर की रोशनी भी कम हो रही है। मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद चश्मा के जगह चश्मा नंबर देकर लौटा दिया जाता है।-रामबरन वर्मा, सराय भनई।

मेडिकल कॉलेज में आंख जांच तो हो गया, चश्मा बाजार से खरीदने के लिए बोला गया है। सात सौ रुपये चश्मा का मांगा जा रहा है।- बृजेश मिश्र, जहनईपुर।

उपकरण खरीद के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। जल्द ही मशीन और उपकरण की खरीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी।-डॉ. देवजीत शर्मा, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज।

मेडिकल कॉलेज में मरीज की आंखों की जांच करते चिकित्सक। संवाद

मेडिकल कॉलेज में मरीज की आंखों की जांच करते चिकित्सक। संवाद- फोटो : टूंडला में अहोई अष्टमी पर बच्चों को तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना करते माताएं संवाद

मेडिकल कॉलेज में मरीज की आंखों की जांच करते चिकित्सक। संवाद

मेडिकल कॉलेज में मरीज की आंखों की जांच करते चिकित्सक। संवाद- फोटो : टूंडला में अहोई अष्टमी पर बच्चों को तिलक लगाकर दीर्घायु की कामना करते माताएं संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed