Pratapgarh News: मेडिकल कॉलेज में आंख जांच के बाद नंबर ले जाएं, चश्मा बाजार में बनवाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बाजार में एक चश्मे के लिए 500 से 800 रुपये तक लिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के पास चश्मा बनाने वाली एक भी मशीनें नहीं हैं। ऐसे में लोग जांच और इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं। औसतन प्रतिदिन डेढ़ सौ मरीजों के आंखों की जांच होती है।लगभग सौ मरीजों को चश्मा नंबर की पर्ची थमा दी जाती है। मेडिकल कॉलेज में चश्मा बनाने में प्रयोग होने वाली एक भी मशीनें नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज नेत्र चिकित्सक डॉ. विवेक त्रिपाठी ने बताया कि 40 की आयु पूरी होने के बाद हर एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम होने लगती है। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल चलाने से भी आंखों की रोशनी कम होने की समस्या बढ़ रही है।-ऑटोमैटिक लेंस एडर / लेंस कटिंग मशीन-लेंसमीटर / न्यूट्रलाइज़र-फ्रेम हीटर, टंबलिंग और पॉलिशिंग मशीन-सीएनसी मिलिंग और लेजर मशीनउम्र के साथ दूर की रोशनी भी कम हो रही है। मेडिकल कॉलेज में जांच के बाद चश्मा के जगह चश्मा नंबर देकर लौटा दिया जाता है।-रामबरन वर्मा, सराय भनई।मेडिकल कॉलेज में आंख जांच तो हो गया, चश्मा बाजार से खरीदने के लिए बोला गया है। सात सौ रुपये चश्मा का मांगा जा रहा है।- बृजेश मिश्र, जहनईपुर।उपकरण खरीद के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। जल्द ही मशीन और उपकरण की खरीद प्रक्रिया पूरी की जाएगी।-डॉ. देवजीत शर्मा, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज।