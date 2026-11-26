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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अप्रैल 2024 में प्रयागराज कार्यदायी संस्था ने सड़क बनाई थी। यह मार्ग पट्टी-रानीगंज होते हुए देल्हूपुर में अयोध्या-प्रयागराज हाईवे से जुड़ता है। मौजूदा समय में उड़ैयाडीह चौराहे से लेकर जगदीशगढ़ प्राथमिक विद्यालय और सरखेलपुर गांव तक सड़क बदहाल हो चुकी है।उड़ैयाडीह बाजार चौराहे पर ही एक फीट गहरा गड्ढा बन गया है। इसमें फंसकर ई-रिक्शा और बाइक सवार गिरते हैं। सरवरपुर के व्यवसायी प्रभाकर पांडेय, कारोबारी स्वामीनाथ पांडेय, बक्शीडीह निवासी हरकेश मिश्रा, सरखेलपुर के ग्राम प्रशासक अशफाक अहमद ने कहा कि सड़क पर गड्ढे से आवागमन में दिक्कत होती है। मार्ग की मरम्मत की जाना चाहिए।चौरा से पदुमपुर जाने वाली सड़क भी खस्ताहाल है। सड़क से होकर आशापुर भाटन, चौबेपुर, पारा हमीदपुर, जागेश्वरगंज, गोपालापुर सहित दर्जनों गांव के लोगों को आना-जाना है। लल्लन शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सुशील, अरुण वर्मा, राजेश पांडेय ने सदर विधायक से मरम्मत कराने की मांग की है।कदम-कदम पर गड्ढेरानीगंज-पट्टी मार्ग पर कोहड़ौर को जाने वाली सड़क भी गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। लक्ष्मीपुर से भगवतगंज के बीच व भगवतगंज के पुल पर गड्ढा हो जाने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। एक्सईएन ओम प्रकाश चौरसिया ने बताया कि सड़क को जल्द ही ठीक करवाया जाएगा।