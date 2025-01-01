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तराई की नदियों और जलस्रोतों में पाई जाने वाली संकटग्रस्त कछुआ प्रजातियों को बचाने के लिए यहां 15 लाख रुपये की लागत से दो टर्टल ब्रीडिंग स्टेशन कम नर्सरी स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। अगले सप्ताह टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया (टीएसए) के विशेषज्ञों के साथ पीटीआर प्रशासन माला नदी के आसपास उपयुक्त जमीन चिह्नित करेगा।पीलीभीत टाइगर रिजर्व की पहचान सिर्फ बाघों की मौजूदगी तक सीमित नहीं है। यहां का नदी तंत्र, झीलें और जलस्रोत दुर्लभ जलीय जीवों के लिए भी अनुकूल प्राकृतिक आवास बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कछुओं की पाई जाने वाली 15 प्रजातियों में से 13 का बसेरा पीलीभीत में है। इनमें 11 प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-एक में शामिल हैं, जबकि सात प्रजातियां अति लुप्तप्राय श्रेणी में हैं। ऐसे में कछुओं के प्रजनन और संरक्षण के लिए ब्रीडिंग स्टेशन बनाने की पहल को जैव विविधता बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।अंडों से बच्चे निकलने तक होगी वैज्ञानिक निगरानी : प्रस्तावित दोनों टर्टल ब्रीडिंग स्टेशन कम नर्सरी कछुओं के संरक्षण की वैज्ञानिक व्यवस्था के रूप में विकसित किए जाएंगे। इनके माध्यम से कछुओं के अंडों को प्राकृतिक शिकारियों से बचाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। अनुकूल तापमान और सुरक्षित वातावरण में अंडों को सेने की व्यवस्था होगी। उनसे निकलने वाले बच्चों की शुरुआती अवस्था में देखभाल और निगरानी की जाएगी। पर्याप्त विकसित होने के बाद उन्हें उपयुक्त प्राकृतिक जलस्रोतों में छोड़ दिया जाएगा। इससे उन प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने में मदद मिलेगी, जिनके अंडों और नवजात बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रहने की संभावना कम होती है। संवाद