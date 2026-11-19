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21 नवंबर से सहालग शुरू हो रही है। ठंड के सीजन की पहली सहालग होने के चलते अधिकांश कैटर्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, वहीं दिसंबर में होने वाली शादियों के लिए भी लोग संपर्क कर बुकिंग करा रहे हैं। लोग कार्यक्रम में मेहमानों की संख्या के हिसाब से प्रति प्लेट दर तय कर पूरी व्यवस्था कैटर्स को सौंप रहे हैं। इससे आयोजकों को खाद्य सामग्री जुटाने, हलवाई और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैटरर्स मेन्यू के अनुसार खाना तैयार कराने से लेकर मेहमानों को परोसने तक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शहर के कैटर्स कारोबारी अनिल ने बताया कि शहर में इन दिनों कैटरिंग की बुकिंग 700 रुपये से शुरू होकर 1500 रुपये प्रति प्लेट तक पहुंच रही है। मेन्यू और व्यंजनों की संख्या के अनुसार दर तय की जा रही है। कैटरर्स के लिए सहालग का सीजन कारोबार बढ़ाने का मौका बन रहा है।

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पीलीभीत। सहालग शुरू होते ही जिले में कैटरिंग कारोबार चमकने लगा है। शादी और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में खानपान की व्यवस्था के लिए लोग पारंपरिक हलवाई के बजाय अब कैटर्स को दावत की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। कैटरर्स को खाना बनाने से लेकर परोसने और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपकर लोग खुद को तैयारियों की भागदौड़ से दूर रख रहे हैं। शहर में कैटरिंग का चलन तेजी से बढ़ा है।