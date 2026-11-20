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एसटीएफ के मुताबिक, गिरोह कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां खोलता था। इनके नाम से फर्जी ई-वे बिल तैयार कर ऐसे कारोबारियों को उपलब्ध कराए जाते थे, जिन्हें आईटीसी का अनुचित लाभ लेना होता था। इसके बदले रकम फर्जी फर्मों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। बाद में करीब दो प्रतिशत कमीशन काटकर बाकी रकम दूसरे खातों या हवाला के माध्यम से वापस कर दी जाती थी।मामले का खुलासा तीन जनवरी 2023 को हुआ था। मोहम्मद फरमान ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आयकर विभाग से करोड़ों रुपये के कारोबार का नोटिस मिलने पर जांच की तो पता चला कि उसके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर दिल्ली में रायन इंटरनेशनल और फुटनेक्स्ट इंटरनेशनल नाम से फर्जी फर्में संचालित की जा रही हैं। इनका कारोबार उसके आयकर रिकॉर्ड में भी दर्ज हो रहा था। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि जयपुर की मिनेश कॉन्ट्रैक्टर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजकुमार शेट्टी ने अंकुर कांडा के माध्यम से दिल्ली के लोगों से संपर्क किया था। आरोप है कि उसने अपनी फर्म के लिए रायन इंटरनेशनल के फर्जी ई-वे बिल लेकर भुगतान भी किया था।स्थानीय पुलिस से एसटीएफ को सौंपी गई विवेचना में अब तक दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसटीएफ की मेरठ फील्ड इकाई बैंक खातों के लेनदेन और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ नेटवर्क से जुड़े और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। एएसपी हिमांश गौरव ने बताया कि पूरे मामले की जांच एसटीएफ कर रही है।