Pilibhit News: युवा स्वयंसेवकों को सिखाए नेतृत्व और करियर निर्माण के गुर
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:34 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 12:34 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण के तीसरे दिन युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने, करियर निर्माण और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया।
जिला ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देकर युवाओं को व्यक्तित्व विकास और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। डॉ. केपी सिंह, डॉ. अलका तोमर ने नेतृत्व क्षमता में संचार कौशल की भूमिका समझाई। शिवम कश्यप ने पुरातत्व एवं पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान देते हुए ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में युवाओं की भूमिका बताई। संचालन जिला युवा अधिकारी शिवम शर्मा ने किया।
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पीलीभीत। राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षण के तीसरे दिन युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने, करियर निर्माण और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया।
जिला ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देकर युवाओं को व्यक्तित्व विकास और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। डॉ. केपी सिंह, डॉ. अलका तोमर ने नेतृत्व क्षमता में संचार कौशल की भूमिका समझाई। शिवम कश्यप ने पुरातत्व एवं पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान देते हुए ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में युवाओं की भूमिका बताई। संचालन जिला युवा अधिकारी शिवम शर्मा ने किया।
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