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बीसलपुर। क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में सात लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन एक घायल को बरेली के निजी अस्पताल ले गए।पहला हादसा शनिवार देर रात बेनीपुर मार्ग पर गजरौला पुल के पास हुआ। दियोरिया की ओर से नगर आ रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। कार में सवार लोग बरात से लौट रहे थे। हादसे में थाना दियोरिया क्षेत्र के गांव सोंधा गोटिया निवासी धर्मेंद्र कुमार, पीलीभीत के गैस चौराहा निवासी आरती देवी, राधा देवी और न्यूरिया निवासी कौशल कुमार घायल हो गए। चारों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।दूसरा हादसा शनिवार देर शाम मानपुर चौराहे पर हुआ। करेली थाना क्षेत्र के गांव लिलहर निवासी सुबोध कुमार बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। उनके साथ परिवार की रिंकी भी थीं। चौराहे पर विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।तीसरा हादसा रविवार सुबह हुआ। मोहल्ला गयासपुर निवासी शकील अहमद साइकिल से चीनी मिल की ओर जा रहे थे। बरात घर के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन परिजन उन्हें बरेली के एक निजी अस्पताल ले गए।एमओआईसी डॉ. आलमगीर ने बताया कि सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है।