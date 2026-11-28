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अधिकारियों की टीम आवास योजना के लाभार्थियों के सत्यापन के लिए गांव पहुंची थी। परियोजना निदेशक पवन कुमार और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ग्रामीणों से बैठक की। इसी दौरान तीन ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत सचिव ने उन्हें गांव से बाहर का बताकर पात्रता सूची से हटा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में रहने के बावजूद उन्हें योजना से वंचित करना अन्याय है। बैठक में मौजूद अन्य ग्रामीणों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। शिकायत के बाद अधिकारियों ने पंचायत सचिव से जवाब मांगा, लेकिन वह स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। मामले को गंभीरता से लेते हुए परियोजना निदेशक पवन कुमार ने पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया। उनसे स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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चुर्रासकतपुर। बीसलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत अभयपुर चेना नकटी में प्रधानमंत्री आवास योजना के सत्यापन पर सवाल खड़े हो गए हैं। तीन ग्रामीणों को कथित तौर पर गांव का निवासी न मानते हुए योजना के लिए अपात्र दर्शाया गया। ग्रामीणों का दावा है कि वे लंबे समय से गांव में ही रह रहे हैं।