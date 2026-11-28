बरखेड़ा। ग्राम पंचायत सचिवालय खजुरिया पचपेड़ा में आयोजित खुली बैठक के दौरान गांव के सुरजीत कुमार सिंह आदि द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर अधिकारियों की टीम ने विकास कार्यों की जांच की। ग्रामीणों से पूछताछ कर कार्यों की स्थिति जानी गई और मौके पर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।शिकायतों के निस्तारण और कार्यों के सत्यापन के लिए परियोजना निदेशक पवन कुमार सिंह, लोक निर्माण विभाग के अभियंता उमेश वर्मा, आरईडी के अवर अभियंता धर्मपाल तथा तकनीकी सहायक नेतराम मौके पर पहुंचे। टीम ने खुली बैठक में ग्रामीणों से संवाद कर ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली और उनकी पुष्टि की। इसके बाद अधिकारियों ने ग्राम खजुरिया व मोहम्मदगंज रंपुरा, गौशाला, तालाब में स्थलीय जांच की। खुली बैठक और जांच के दौरान ग्रामीणों के अलावा ग्राम सचिव पवन पटेल, केपी सिंह, करन सिंह नवियाल, ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार और शिकायतकर्ता सुरजीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। परियोजना निदेशक पवन कुमार सिंह ने बताया कि खुली बैठक में प्राप्त तथ्यों और स्थलीय जांच के आधार पर तैयार रिपोर्ट शीघ्र ही जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी।