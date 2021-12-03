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बिलसंडा। नगर के गांधी स्मारक सुंदर लाल इंटर कॉलेज के प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक विवेक वर्मा और विशिष्ट अतिथि नगर चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने किया।उच्च प्राथमिक स्तर की 100 मीटर बालक वर्ग दौड़ में भदेगकंजा के नितिन प्रथम, बड़ागांव के प्रेमपाल द्वितीय और चपरौआ कुइयां के नेमिश तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में भदेगकंजा की पल्लवी ने प्रथम, नौगवां नवीनगर की राजवती ने द्वितीय और बेहटी की कामिनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।200 मीटर बालक वर्ग में नितिन भदेगकंजा प्रथम, प्रेमपाल बड़ागांव द्वितीय और राजन अमखरिया पगार तृतीय रहे। बालिका वर्ग में पल्लवी भदेगकंजा ने प्रथम, तान्या ने द्वितीय और मरौरी खास की शालू ने तृतीय स्थान हासिल किया।प्राथमिक स्तर की 50 मीटर बालक वर्ग दौड़ में अमखरिया पगार के करन प्रथम, लिलहर के उमेश द्वितीय और प्राथमिक विद्यालय बिलसंडा के गोविंद तृतीय रहे। बालिका वर्ग में भदेगकंजा की सोनम प्रथम, कलेनापुर की पूर्णा देवी द्वितीय और नौअनगला की भानुमति तृतीय स्थान पर रहीं।600 मीटर बालक वर्ग में बमरौली के अमित ने प्रथम, अंकित ने द्वितीय और करनपुर चक के अजय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में पल्लवी भदेगकंजा प्रथम, राजवती नौगवां नवीनगर द्वितीय और अकबराबाद की रचना तृतीय रहीं।प्रतियोगिता की समस्त स्पर्धाएं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक सरदार बघेल सिंह ने संपन्न कराईं। आयोजन विकास क्षेत्र बिलसंडा के खंड शिक्षा अधिकारी शशांक शुक्ला के निर्देशन में हुआ। गजेंद्र प्रताप सिंह, उमेश चंद्र मिश्रा, उमेश गंगवार, रामचंद्र, आदेश शुक्ला आदि मौजूद रहे।