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थाना माधोटांडा क्षेत्र के गांव हरिहर फुलहर निवासी रमाकांत ने गजरौला पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी थाना गजरौला क्षेत्र के गांव बिठौरा कलां निवासी रेखा देवी के साथ हुई थी। रमाकांत का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी पत्नी को उसके साथ घर नहीं भेज रहे थे। 20 नवंबर को वह पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा था। आरोप है कि रात में पत्नी रेखा देवी, ससुर श्रीराम, सास मीना देवी और साले अजय ने उस पर झूठे आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। विवेचना के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

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गजरौला। पत्नी को विदा कराने ससुराल पहुंचे युवक के साथ मारपीट कर दी गई। इससे वह घायल हो गया। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।