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पीलीभीत। जेल में टाडा बंदियों की मौत के 32 साल पुराने मामले में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं त्वरित न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार द्वितीय ने जिला कारागार के तत्कालीन चिकित्साधिकारी डॉ. दीनबंधु कौशिक को दोषमुक्त कर दिया है। न्यायालय ने अभियोजन की ओर से आरोप संदेह से परे साबित नहीं होने पर डॉक्टर को संदेह का लाभ दिया।मामला सत्र परीक्षण संख्या 2372/2022, मुकदमा अपराध संख्या 312ए/1994, थाना कोतवाली में धारा 304 और 218 आईपीसी से संबंधित था। अभियोजन के अनुसार आठ-नौ नवंबर 1994 की रात पीलीभीत जेल में निरुद्ध चार टाडा बंदियों की मौत हो गई थी, जबकि कुछ अन्य बंदियों की हालत गंभीर हो गई थी। तत्कालीन समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह की तहरीर पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।इस मामले में कुल 41 जेल कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। बाद में शासन के आदेश पर 40 जेल कर्मियों के विरुद्ध अभियोजन वापस ले लिया गया। केवल तत्कालीन चिकित्साधिकारी डॉ. दीनबंधु कौशिक के विरुद्ध धारा 304 और 218 भादंस में मुकदमे का विचारण हुआ। 39 पृष्ठ के फैसले में न्यायालय ने कहा कि अभियोजन बंदी विचित्र सिंह की मृत्यु का कारण चिकित्सक के किसी विशिष्ट कृत्य अथवा अवैध लोप से साबित नहीं कर सका। धारा 304 के तहत आवश्यक आपराधिक आशय या ज्ञान भी प्रमाणित नहीं हुआ। इसी तरह डॉक्टर द्वारा जेल कर्मियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत चिकित्सकीय आख्या तैयार करने का आरोप भी साबित नहीं हुआ।न्यायालय ने टिप्पणी की कि संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इस आधार पर डॉ. दीनबंधु कौशिक को दोनों धाराओं के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। फैसला 20 नवंबर 2026 को सुनाया गया।