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पूरनपुर। गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवकों ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मृदुला शर्मा और डॉ. अरविंद दीक्षित ने स्वयं सेवकों को यातायात के नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा नशे की स्थिति में वाहन न चलाने की जानकारी दी। शाहिद खान ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। संवाद